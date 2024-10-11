شاهد: "يا حبيبي"… أحلى كلمة يحب سماعها المشتركون في معسكر خطوط الحكمة من حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 07:29 مساءً - في معسكر خطوط الحكمة مؤسسة حياة كريمة ركزت على الجانب النفسي أكتر عن طريق ورش الحكي والأنشطة التفاعلية والترفيهية، سمعنا حكاياتهم، وشاركونا فيها ضحكهم وحزنهم، وعيشنا معاهم لحظات مليانة بالمشاعر.

هدفنا في خطوط الحكمة اننا مش بس نقدم الدعم لكبار السن ولكن نحسسهم ان كل يوم هو فرصة جديدة يحسوا فيها بالاهتمام.

ممكن تتبرع من خلال الموقع الرسمي: https://hayakarima.com/donation/payment/donate/61، أو من خلال الرسائل النصية علي رقم ٩٥٠٩، وتطبيق انستاباي، فورى، ميجا خير، ڤودافون كاش، اورنچ كاش، أمان، أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك ٤٥٠٠٤٥٠٠.