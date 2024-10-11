انت الأن تتابع خبر الرئيس السيسى يلتقي نظيره الصومالي في العاصمة الإريترية أسمرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة الإريترية أسمرة خلال زيارته التي قام بها لاريتريا .

وأعلن السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن صدور إعلان سياسى مشترك بين مصر والصومال في ختام المباحثات بين قيادتى البلدين

الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كل من الرئيس إسياس أفورقى رئيس دولة إريتريا و الرئيس د حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية