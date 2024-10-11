انهيار جزئي لعقار في منطقة كورنيش الأزاريطة بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - شهدت منطقة الأزاريطة بحي وسط الإسكندرية، انهيار شرفة عقار بشارع سوتر بطريق الكورنيش، دون حدوث إصابات بين المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع سوتر بطريق الكورنيش، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة باب شرقي ومسئولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص انهيار أجزاء من الطابق الرابع وشرفة العقار، وذلك دون حدوث إصابات.