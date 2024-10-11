موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي اعرف الإعلان الرسمي وكافة التفاصيل

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رياض - احمد صلاح - حجز شقق الإسكان الاجتماعي ، وتسعى الدولة إلى تحقيق تحول نوعي في حياة المواطنين من خلال بذل جهود مكثفة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، ولا سيما السكن الملائم. وفي إطار مبادرة ”سكن لكل المصريين“، تهدف الحكومة إلى توفير مساكن مدعومة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة وتوفير ظروف معيشية ملائمة، وستسهم هذه المبادرات في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال تخفيف العبء المعيشي على المواطنين.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي في عام 2024

وعلى هذه الخلفية، أعلنت وزارة الإسكان عن بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي في عام 2024 في إطار مبادرة ”سكن لكل المصريين“، بهدف توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع. وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل بمساحات وأسعار متنوعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.

وقد أعلن عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، في 14 سبتمبر أن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 سيبدأ في نوفمبر المقبل. ويأتي هذا الطرح في إطار مبادرة ”سكن لكل المصريين“، والتي تهدف إلى توفير مسكن ملائم لعدد كبير من المواطنين في كل محافظة.

التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي