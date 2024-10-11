نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات ندوة للوعي الأثري بالفيوم تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، تنفيذ فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان” حيث نفذت الإدارة ندوة عن دور الوعي الأثري في تأكيد الهوية الوطنية وتنمية حركة السياحة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي

وشهد الندوة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم جبريل عبد الوهاب وياسر عبد الهادى وكيل المديرية والدكتورة سامية رمضان إخصائية مكتب الوكيل ورشا نجيب مدير إدارة التنظيم والتدريب

ومن ناحيتها أكدت نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى بالفيوم خلال الندوة أن انطلاق مثل هذه الندوات من أجل تثقيف الناس وتوعيتهم بأهمية وقيمة تراث بلادنا واثارها.

كما أكدت على اهمية الوعي الأثري في بناء وعي الشباب ولفت انتباهه إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر، والمواقع الأثرية والتراثية، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر يحافظ علي تراثه وتاريخه، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الإدارة تواصل سعيها نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السياحة التاريخية والتراثية من خلال إطلاق مبادرات مخصصة للأطفال والشباب تشجعهم على التعرف على تراث الآباء والأجداد وقيمهم العربية الأصيلة التي تعزز شعور الانتماء والفخر لديهم.

كما تناولت الحديث عن مخاطر التنقيب وأضراره على الآثار والمجتمع