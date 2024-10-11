انت الأن تتابع خبر باميلا الكيك تستخدم الذكاء الاصطناعي للتضامن مع لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استخدمت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك تقنية الذكاء الاصطناعي في مجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، للتعبير عن تضامنها مع الأوضاع الراهنة في لبنان والعالم العربي.



في الصورة الأولى، ظهرت باميلا جالسة في مكتب، بينما تتعرض المباني خلفها للقصف، مع رفع علم لبنان في الخلفية، مما يعكس حالة الدمار والحزن التي يعيشها بلدها.



أما في الصورة الثانية، فقد ركزت الممثلة على وجهها، محاطة بمعالم شهيرة من لبنان وسوريا وفلسطين، مع رفع أعلام هذه الدول، في إشارة واضحة لدعمها وتضامنها مع شعوب هذه البلدان التي تعاني من أزمات متواصلة .