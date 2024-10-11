نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل لاعبين يعرض نجم الأهلي على بيراميدز.. والسماوي يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو نادي بيراميدز فكرة التعاقد مع كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يرفض التعاقد مع نيدفيد

وفقًا لمصادر خاصة من داخل الفريق السماوي، فقد تم عرض نيدفيد على إدارة بيراميدز من خلال أحد وكلاء اللاعبين، إلا أن إدارة النادي السماوي قررت عدم استقطابه. جاء هذا القرار بناءً على توصية من الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق، الذي أعرب عن عدم قناعته بمستوى اللاعب.

في الوقت نفسه، يسعى نادي بيراميدز لتدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع لاعب خط وسط مميز، بهدف معالجة النقص الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز.

صفقات بيراميدز الصيفية

حتى الآن، تمكن نادي بيراميدز من تعزيز صفوفه بعدة صفقات، حيث تعاقد مع: