العالم اليوم - الجيش اللبناني يعلن مقتل 2 من جنوده في استهداف إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 05:21 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، مقتل اثنين من جنوده في استهداف إسرائيلي لأحد مراكزه في جنوب البلاد، بعد أسبوع من مقتل جنديين آخرين بنيران إسرائيلية في الجنوب.

وقال الجيش في بيان إن إسرائيل استهدفت مركزا للجيش في بلدة كفرا جنوبي لبنان مما أدى إلى سقوط قتيلين و3 جرحى. من جانبه، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركز الجيش في بلدة كفرا. وقال: "المطلوب وقفة ضمير عالمية تضع حدا لهذا العدوان". وقد أجرى ميقاتي اتصالا بقائد الجيش جوزيف عون معربا عن تعازيه في مقتل الجنديين وتمنياته بشفاء الجرحى.

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