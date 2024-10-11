14 قتيلا في فلوريدا الأمريكية

14 قتيلا في فلوريدا الأمريكيةارتفعت أعداد ضحايا الإعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 14 قتيلا، فضلا عن حدوث دمار هائل في المنشآت والمنازل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في الولاية، حسب ما أعلنت السلطات الأمريكية.

وذكرت السلطات المحلية، أن الإعصار ميلتون، الذي وصل اليابسة مساء الأربعاء الماضي، تسبب في فيضانات واسعة وزوابع غير متوقعة زادت من حجم الأضرار.

وأشار أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الأمريكي، إلى أن معظم الوفيات نتجت عن الزوابع التي ضربت مناطق مختلفة من الولاية.

من جانبه، قال رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، إن العاصفة كانت قوية لكنها ضعفت قبل وصولها إلى اليابسة،موضحا أن الغمر البحري كان أقل حدة مقارنة بإعصار هيلين الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين.

يشار إلى أن الإعصار أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 3 ملايين شخص، بينما ألغيت آلاف الرحلات الجوية نتيجة العاصفة، ولفت المركز الأمريكي للأعاصير إلى أن "ميلتون" لا يزال يعتبر عاصفة قوية رغم تراجع حدته.

وكانت السلطات الأمريكية دعت أمس الخميس الملايين من السكان إلى إخلاء منازلهم، ووردت تقارير عن اختناقات مرورية ونقص في الوقود.

ووصل الإعصار "ميلتون" بعد أسبوعين فقط من الإعصار المدمر هيلين الذي ضرب فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق البلاد، وخلف دمارا جسيما وخسائر بشرية فادحة.