ريال مدريد يعلن نجاح جراحة كارفاخال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الظهير الأيمن داني كارفاخال.

كارفاخال يخضع لجراحة ناجحة

أوضح نادي ريال مدريد في بيان رسمي: “خضع لاعبنا داني كارفاخال لعملية جراحية ناجحة اليوم لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وعدم الاستقرار في ركبته اليمنى، وذلك تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد”.

وفي ختام البيان، جاء: “من المقرر أن يبدأ كارفاخال برنامجه التأهيلي في الأيام المقبل”.

تعرض كارفاخال للإصابة خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد وفياريال بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

يشار إلى إن كارفاخال يعاني من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمني.