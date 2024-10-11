انت الأن تتابع خبر معتصم النهار يحتفل بعيد ميلاد زوجته لين برنجكجي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الفنان السوري معتصم النهار متابعيه على إنستغرام احتفاله بعيد ميلاد زوجته لين برنجكجي، حيث نشر صورة لها وأرفقها بتعليق مؤثر يعبر عن مشاعره. وقال معتصم: "كل عيد وأنت بخير، لأجمل جزء من حياتي. أنت منبع الحب والسعادة. في هذا اليوم المميز، أتمنى لك السعادة الدائمة والنجاح والحب. أنت النور الذي ينير أيامي، وأتمنى أن أكون بجانبك دائمًا أراقب ابتسامتك".



من جانبها، أعادت لين برنجكجي نشر معايدة زوجها عبر إنستغرام، وكتبت كلمة "حبي". كما شاركت صورة عائلية لها مع زوجها وابنتهما ساندرا، وعلقت: "فصل جديد"، وطلبت من متابعيها الدعاء لهم بسنة خير وسعادة ونجاح.



يُذكر أن معتصم النهار احتفل أيضًا بإطلاق العلامة التجارية الخاصة بزوجته في يونيو الماضي، بحضور ابنتهما وعدد من محبيهم. تزوج معتصم من لين منذ عدة سنوات، وانفصلا لفترة قصيرة، لكنهما عادا معًا بفضل تأثير ابنتهما ساندرا، حيث أشار معتصم في تصريحات سابقة إلى أن قرار الانفصال كان متسرعًا .