التعادل السلبي يحكم الشوط الأول بين مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة مصر أمام موريتانيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الافريقية والتي تقام في المغرب. التعادل السلبي يحكم الشوط الأول بين مصر وموريتانيا وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي والذي شهد سيطرة كبيرة من جانب منتخب مصر وفرض ضائعة من جانب الفراعنة. ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي

أحمد عيد

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

محمد حمدي

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

عمر مرموش وعلى دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد