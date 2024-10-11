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أحمد جودة - القاهرة - فوز الالومنيوم والمنيا وتوت عنخ آمون بمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

حقق فريق الالومنيوم فوزأ كبيرًا على فريق المدينة المنورة بثلاثية مقابل هدف بإفتتاح دوري القسم الثاني لأندية شمال وجنوب الصعيد.

تقدم الالومنيوم بهدفي محمد مجدي من ركلة جزاء ومحمود كمال الهدف الثاني واضاف كمال الهدف الثالث في الشوط الثاني بينما إدرك محمود عطيتو هدف المدينة.



وفاز فريق طهطا على فريق قوص بثلاثية نظيفة.



وفاز فريق الأقصر على فريق كيما بهدف دون رد سجله اوتاكا.



تعادل فريق ساحة سوهاج مع فريق مكادي بهدف لكل فريق والنصر التعدين مع فريق شبان قنا بهدف لكل فريق.



المجموعة الثانية

- فوز فريق المنيا على فريق بني مزار بهدفين نظيفين سجلهما شعبان جميل ومحمود العالمي.

-فوز مصر المقاصة على نجوم مصر بهدف نظيف سجله أحمد السوداني.

وحقق فريق توت عنخ آمون مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز خارج ملعبه على فريق أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف.

وتعادل الواسطى مع تليفونات بني سويف بهدفين لكل منهما حيث تقدم الواسطى بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق عبد المعطي محمد ومحمد ناصر.

واستطاع فريق بني سويف من العوده في الشوط الثاني عن طريق شادى محمد ومصطفى شفيق .

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الجولة السبا بلقاء مركز شباب طامية مع البداري.