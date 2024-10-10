العالم اليوم - قتلى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 11:19 صباحاً - قال مسعفون لرويترز، الخميس، إن 16 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين في غرب دير البلح بوسط قطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41965 مواطنا، وإصابة 97590 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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