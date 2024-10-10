نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. المصري يتوجه إلى المغرب لبدء معسكره المغلق استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الثامنة والثُلث مساء غدا الجمعة مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية وذلك استعدادًا لبدء المعسكر التدريبي المغلق المقام بمدينة بوزنيقة - والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء.

المصري يتوجه إلى المغرب لبدء معسكره المغلق

وتضم بعثة الفريق البورسعيدي 44 فردًا هم قوام الفريق بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر وكذا أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات.

هذا ومن المقرر أن يستمر المعسكر الذي يستعد من خلاله الفريق لانطلاق الموسم الجديد حتى يوم الرابع والعشرين من أكتوبر، حيث يتخلل المعسكر إقامة أربع مباريات ودية مع عدد من الأندية المغربية.