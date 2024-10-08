كوريا الجنوبية تتهم بيونج يانج بإرسال بالونات القمامة باتجاهها لليوم الثاني على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أرسلت بالونات القمامة باتجاه كوريا الجنوبية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، فيما يمثل اليوم الثاني على التوالي من هذا الاستفزاز، بحسب وكالة "يونهاب".

وأثارت هيئة الأركان المشتركة احتمال أن تطفو البالونات باتجاه الأجزاء الشمالية من إقليم "جيونججي" وأجزاء أخرى من منطقة العاصمة سيول. ونصحت المواطنين بعدم لمسها وتوخي الحذر من البالونات التي يحتمل أن تسقط.

ومنذ أواخر مايو، أرسل الشمال أكثر من 5,000 بالون عبر الحدود باتجاه كوريا الجنوبية. وأرسل الشمال حوالي 120 بالونا تحمل نفايات أمس الاثنين في آخر استفزاز من هذا القبيل.

وتعهد الجيش الكوري الجنوبي باتخاذ تدابير عسكرية "صارمة" في حال "تجاوزت كوريا الشمالية حدودها" في حملتها المستمرة لإرسال بالونات القمامة أو ألحقت أضرارا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي.

وردا على إرسال البالونات، يقوم الجيش الجنوبي ببث الدعاية المعادية لكوريا الشمالية يوميا عبر مكبرات الصوت على طول الحدود منذ 21 يوليو. وقد امتنع عن إسقاط البالونات مباشرة نظرا للمخاوف المتعلقة بالسلامة.