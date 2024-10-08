العالم اليوم - بوريل: الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضح بوريل أمام البرلمان الأوروبي، أنه من المهم للغاية أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف المسؤول الأوروبي، أن حوالي 20 بالمئة من اللبنانيين أجبروا على النزوح، وفقا للأرقام.

واعتبر بوريل أن الجيش اللبناني لا يمكنه أن يكون قوة موازية لحزب الله ولا أن يضمن سلامة أراضي البلاد.

وقد أدت الهجمات الجوية الإسرائيلية إلى نزوح 1.2 مليون شخص في لبنان.

وقتل نحو 2000 لبناني منذ أن بدأ حزب الله إطلاق النار على إسرائيل قبل عام تضامنا مع حركة حماس، وقتل معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية.

ووصل التوتر بين حزب الله وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2006 وتصاعدت المخاوف من اتساع رقعة الحرب.

ووصف الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في لبنان بأنها محدودة ومحددة الأهداف، لكن نطاقها تزايد بشكل ملحوظ بدءا من الأسبوع الماضي.