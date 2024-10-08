العالم اليوم - نائب أمين عام حزب الله: تجاوزنا الضربات المؤلمة ولن نصرخ

انتم الان تتابعون خبر نائب أمين عام حزب الله: تجاوزنا الضربات المؤلمة ولن نصرخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - قال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن الإمكانات العسكرية للحزب "بخير"، بالرغم من الضربات الإسرائيلية الماضية التي أطاحت بأغلب قيادات الحزب.

وفي كلمة بثتها قناة المنار، الثلاثاء، قال قاسم إن حزب الله سينجز عملية اختيار الأمين العام الجديد له، بعد مقتل حسن نصر الله الأسبوع الماضي.

وقال نعيم قاسم: "إمكاناتنا بخير وإدارة حزب الله متماسكة والعمليات ضد إسرائيل تصاعدت وتوسعت".

وأضاف: "المواجهة البرية في الجنوب بدأت منذ 7 أيام وهذا دليل على ثبات المقاومة".

وشدد قاسم على أن حزب الله يؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به نبيه بري لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن حزب الله مستعد لمناقشة كل التفاصيل بعد وقف إطلاق النار.

وأكد قاسم أن "القيادة والسيطرة في حزب الله منتظمتان بدقة".

كما قال قاسم: "تخطينا الضربات المؤلمة.. وهذه حرب من يصرخ أولا ونحن لن نصرخ".

ومما قاله نعيم قاسم في كلمته: