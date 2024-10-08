الرئيس السيسى: عقيدة القوات المسلحة الحفاظ على استقرار وحدود الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعقيدة العسكرية المصرية، مشددا على أن عقيدة القوات المسلحة التى هى جزء من شعب مصر حريصة دائما على الأمن والاستقرار وحدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر. أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثانى الميدانى فى محافظة الإسماعيلية: أقدر شرف العسكرية المصرية وأقدر عزة ومكانة العقيدة المصرية الحريصة.. كل همنا نحارب التخلف والجهل والفقر مش نضيع قدراتنا فى ممارسات قد لا تكون عائدة بالنفع".

محمد يوسف

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