انت الأن تتابع خبر عمو الحرامي الكداب .. ترددات قناة كراميش 2024 لعرض كرتون الأطفال بالمجان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية المفضلة إلى الملايين من الأطفال في الوطن العربي، حيث تعتمد القناة على تقديم محتوى هادف ومسلي للأطفال، وتحرص إدارة القناة على تغيير التردد بشكل دوري من أجل الحفاظ على جودة الصورة والصورة الخاصة بالبث، ولهذا يتزايد البحث بشكل مستمر من جانب جميع الآباء عن تردد قناة كراميش الجديد، ولمزيد من التفاصيل عن تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب وصلت وكيفية ضبط القناة تابعونا.

تردد قناة كراميش على النايل سات

يمكن ضبط تردد كراميش على القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V).

تردد قناة كراميش على العرب سات

يمكن لجميع الأطفال متابعة أجمل البرامج والأغاني على قناة كراميش، ولكن يجب ضبط التردد على القمر الصناعي العرب سات من التالي:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش

لا يحتاج ضبط تردد قناة كراميش إلى متخصص، حيث يمكن ضبط تردد القناة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد.

الدخول إلى قسم الإعدادات.

النقر على أيقونة البحث عن قناة جديد.

اختيار القمر الصناعي.

كتابة جميع بيانات التردد.

النقر على البحث.

سوف يتم البدء في البحث عن القناة يمكن الضغط على أيقونة حفظ بعد الانتهاء من عملية البحث.

مميزات قناة كراميش

تحتوي قناة كراميش على مجموعة من المزايا التي جعلتها الرائدة في مجالها، وأهم تلك المميزات في التالي: