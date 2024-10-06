العالم اليوم - غارة إسرائيلية على مسجد في غزة.. وسقوط 21 قتيلا

انتم الان تتابعون خبر غارة إسرائيلية على مسجد في غزة.. وسقوط 21 قتيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 06:24 صباحاً - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، مقتل 21 شخصا في ضربة إسرائيلية استهدفت مسجدا يؤوي نازحين في دير البلح بوسط القطاع، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقاتلين من حركة حماس.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل بسقوط 21 قتيلا وإصابة العديدين بجروح بعدما قصف الجيش الإسرائيلي مسجدا يؤوي نازحين أمام مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة.

وجاء الهجوم على المسجد القريب من مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط غزة مع اقتراب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة "حماس" من ذكراها السنوية الأولى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد الحصول على معلومات استخباراتية من جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك، شن سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيي حماس الذين كانوا يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة الموجود في مبنى كان في السابق بمثابة مسجد في منطقة دير البلح".

واندلعت أحدث حرب في غزة بعدما هاجم مسلحون تقودهم حركة "حماس" جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقتل الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة ما يقرب من 42 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، فضلا عن تشريد كل السكان تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وفشلت الدبلوماسية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فحركة حماس تريد اتفاقا ينهي الحرب بينما تقول إسرائيل إن القتال لن ينتهي إلا بالقضاء على الحركة.