كامل الباشا: اتسجنت سنتين.. واتمنعت من السفر 7 سنوات

القاهرة - محمد ابراهيم - أفصح الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن مروره بفترة صعبة في حياته كانت سببًا في ابتعاده عن الفن والتمثيل، بعد أن قضى عامين في السجن. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON.

وقال كامل الباشا: "سافرت بغداد دخلت كلية فنون جميلة في السنة الأولى الطالب بيدرس كل التخصصات إخراج وتاريخ وكل التخصصات، في السنة التانية بيختار بين الإخراج والتمثيل أنا دخلت التمثيل بعدها رجعت فلسطين واتسجنت بسبب انتمائي السياسي".

وتابع: "اتسجنت لمدة سنتين ومنعت من السفر لمدة 7 سنين، واتحاكمت أمام القضاء الإسرائيلي العسكري، التهمة انتمائي لمنظمة التحرير الفلسطينية ودي التهمة اللي بيلزقولها لأي فلسطيني عايزين يسجنوه، عندنا 80% من الشباب دخلوا السجن، سنة أو سنتين".

وأضاف حديثه قائلا: "كان عمري وقتها 21 سنة، بعد ما خرجت من السجن اشتغلت "نادل" في مطاعم وشيلت فكرة التمثيل تماما، وبدأت أفكر إزاي هفتح بيت، لحد ما في يوم وأنا في مطعم قابلت مخرج فلسطيني اسمه فرانسوا أبو سالم شافني وسألني "مش إنت ممثل ودرست تمثيل" جاوبت وقلت أه، وسألني "بتعمل إيه هنا؟" قلت له بشتغل عايز أعيش وأفتح بيت، وقالي إنه عنده مسرحية وفعلا رحت المسرح ورجعت تاني للتمثيل".