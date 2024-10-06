العالم اليوم - غارة إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر غارة إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 08:19 صباحاً - شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد، غارة عنيفة مع قيام إسرائيل بتوسيع نطاق قصفها على لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الغارة الجديدة استهدفت منطقة تقع بين الليلكي والمريجة في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي منطقة مكتظة بالسكان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، رصد عشرات القذائف التي أطلقت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 00:30 والساعة 00:31 في منطقة كريات شمونة، تم رصد حوالي 30 قذيفة قادمة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تم اعتراض بعض المقذوفات وسقطت أخرى في المنطقة".

من جانبه، أعلن حزب الله ليل السبت الأحد أن قواته تصدت لمحاولة تسلل إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية، في إطار المواجهات البرية المستمرة بين الطرفين منذ الأسبوع الماضي.

وذكر الحزب في بيان أن مقاتليه "استهدفوا بقذائف المدفعية محاولة قوة من جنود العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا"، مشيرا إلى أنها "أُجبرت على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

كما أعلن الحزب أنه يواصل استهداف تجمعات جنود في شمال إسرائيل.