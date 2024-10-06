العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن "تطويق" جباليا شمالي قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 08:19 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قواته "تطوق" منطقة جباليا في شمال قطاع غزة بعد تقييم يفيد بأن حركة حماس تعيد بناء قدراتها هناك بعد أشهر من القتال والغارات الجوية.

وذكر بيان عسكري: "استكملت الفرق القتالية للواءي 401 و 460 تطويق القطاع وتواصل العمليات في المنطقة".

واندلعت أحدث حرب في غزة بعدما هاجم مسلحون تقودهم حركة "حماس" جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقتل الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة ما يقرب من 42 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، فضلا عن تشريد كل السكان تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وفشلت الدبلوماسية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فحركة حماس تريد اتفاقا ينهي الحرب بينما تقول إسرائيل إن القتال لن ينتهي إلا بالقضاء على الحركة.