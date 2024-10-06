بعد تصدره التريند.. تعرف على تفاصيل مسلسل طائر الرفراف الموسم الثالث

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر برومو مسلسل طائر الرفراف تريند محركات بحث جوجل،مما أدى إلى تساؤل عدد كبير من الجمهور حول أحداث وأبطال العمل،حيث يواجه أبطال المسلسل تحديات جديدة عند انطلاق الحلقة 77 من الموسم الثالث، في مساء يوم الجمعة المقبل الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت تركيا، عبر شاشة قناة Star TV التركية.

أحداث مسلسل "طائر الرفراف" الموسم 3

تدور أحداث المسلسل منذ الفصول الأولى في إطار من الإثارة والتشويق، إلى أن انتهت الحلقة السابقة عند تصاعد الصراعات العائلية والرومانسية، ويعد مسلسل طائر الرفراف الموسم 3 من أنجح المسلسلات التركية التي حققت جماهيرية كبيرة منذ عرض الموسم الأول، وتزايدت شعبيته مع تطور الأحداث في المواسم التالية.

موعد عرض الحلقة 77 من مسلسل "طائر الرفراف" الموسم 3

وسوف يتم عرض حلقات مسلسل طائر الرفراف الموسم 3 عبر شاشة قناة Star TV التركية، في مساء ليلة الجمعة وتحديدًا الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا،

تردد قناة Star TV التركية العارضة لمسلسل "طائر الرفراف"

التردد: 10922الاستقطاب: عمودي (V)معدل الترميز: 27500القمر الصناعي: تركسا (Turksat 4A)بداية مشاهدة مسلسل "طائر الرفراف" الحلقة 76 مترجمة

ويعد مسلسل "طائر الرفراف" نمط من أنماط الدراما التليفزيونية الرومانسية التركية، من بطولة عفراء ساراج أوغلوا، ميرت رمضان ديميتر، جثين تكي ندور، ولقدر عرض على قناة (ستار تي في) للمرة الأولى في 23 سبتمبر 2022 إلى 9 يونيو 2023، وبدأت القناة في عرض الموسم الثاني في 15 سبتمبر 2023.