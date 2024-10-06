رمضان 2025.. بدء تحضيرات مسلسل "ظلم المصطبة" لـ إياد نصار وريهام عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ صناع مسلسل “ظلم المصطبة” الإستعدادات النهائية لإنطلاق تصويره، لعرضة في الشهر الرمضاني المقبل 2025.

مسلسل “ظلم المصطبة” من بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة، ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي والفني.

ويجري المخرج هاني خليفة معاينة أماكن التصوير حاليا، بالإضافة إلى الإشراف على كافة تفاصيل العمل.

مسلسل حارة اليهود

وكان التعاون الأول بين الفنان إياد نصار وريهام عبدالغفور، كان من خلال مسلسل "حارة اليهود" الذي تم عرضه في عام 2015. وتدور أحداث المسلسل التاريخي الدرامي تناول الحياة في حارة اليهود في مصر خلال الفترة من عام 1948 حتى العدوان الثلاثي. وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: منة شلبي، هالة صدقي، سيد رجب، أحمد حاتم، والراحل سامي العدل، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.