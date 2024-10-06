انت الأن تتابع خبر استشهاد 21 شخصاً في قصف الاحتلال لمسجد وسط غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد فجر اليوم الأحد، 21 شخصاً وسقط عشرات الجرحى في قصف الاحتلال لمسجد يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.



وقال شهود عيان إن المسجد المحاذي لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة كان يؤوي نازحين وتم قصفهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مفقودين.



وأفاد بانتشال شهيدين إثر غارة لقوات الاحتلال استهدفت مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.



وأضاف أن الغارة تسببت في حريق كبير سيطرت عليه قوات الدفاع المدني فيما نقل المصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.



كما استشهد شخص وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الشافعي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.