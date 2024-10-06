لهذا السبب.. مايان السيد تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مايان السيد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألف عملية بحث، وذلك بعدما كشفت عن سبب فقدانها للوزن، في الفترة الماضية، أثناء لقائها في برنامج "et بالعربي".

وقالت مايان السيد:" حاسة إن الإنسان وزنه بيختلف، مكنش مقصود هو حصل بشكل طبيعي أنا بحب الجيم والتمرين وبحب الرقص وكنت مركزة مع أكلي الفترة اللي فاتت، بس والله نيولوك ليه لأ".

آخر أعمال مايان السيد

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطلوة خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "إمبراطورية ميم"

وشارك في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: نور النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، عمر زهران، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"

وتدور أحداث المسلسل حول (مختار) حيث يجد نفسه مسئولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كافة الإتجاهات.