أبرزهم السقا ومدحت صالح وتامر حسني.. نجوم الفن يشعلون الأجواء في حفل زفاف ابنة علاء مرسي 

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر حفل ابنة علاء مرسي تريند محركات بحث جوجل في مصر، وظهر علاء مرسي وهو يبكي في حفل الزفاف فرحًا بزواج ابنته، وذلك حسب مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عدد كبير من المشاهير ونجوم الوسط الفني لدعمه ومشاركته بفرحته،ومن أبرزهم سمية الخشاب، تامر حسني، رامي صبري، مدحت صالح،دينا،محمد هنيدي، أحمد السقا،خالد سرحان،شريف بدير،صلاح عبد الله، وغيرهم من النجوم.

واحتفل علاء مرسي بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.

اخر أعمال علاء مرسي

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025