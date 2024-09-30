العالم اليوم - السعودية تدين استهداف مقر سفير الإمارات في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 07:23 مساءً - أعربت السعودية، الإثنين، عن إدانتها واستنكارها استهداف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية السودان، والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وأضافت: "تؤكد الوزارة رفض المملكة لهذه الانتهاكات، ورفضها لكافة أشكال العنف ضد الدبلوماسيين".

كما شدد البيان على "ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين واحترام مقرات البعثات الدبلوماسية امتثالا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قالت في بيان إن الإمارات تدين بشدة "الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان".

وأكدت وزارة الخارجية في البيان أنها "ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاكا صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".