‏بلينكن: الحل الأمثل لإعادة سكان شمال إسرائيل وجنوب لبنان ليس التصعيد إنما الحل الدبلوماسي

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن، في تصريحات لشبكة إن بي سي، إن الحل الأمثل لإعادة سكان شمال إسرائيل وجنوب لبنان ليس التصعيد إنما الحل الدبلوماسي.

وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.