الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم الكبيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 05:34 مساءً - أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اغتيال إبراهيم الكبيسي، قائد المنظومة الصاروخية في حزب الله، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وزعم بيان الاحتلال، أنه تم اغتيال إبراهيم الكبيسي من خلال توجيهات استخباراتية دقيقة من شعبة الاستخبارات، والتي هاجمت بمساعدتها الطائرات المقاتلة المكان الذي كان يقيم فيه في ضاحية ببيروت .

كما ادعى أنهم كانوا أثناء الهجوم مع الكبيسي قادة مركزيين إضافيين في منظومة الصواريخ التابعة لحزب الله.