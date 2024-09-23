نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير أردني بشأن جر المنطقة نحو حرب إقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من عواقب تفجر الأوضاع في المنطقة وجرها نحو حرب إقليمية.

وكشف حزب الله اللبناني، عن حقيقة اغتيال علي كركي.

وأكد حزب الله، في بيان له، اليوم، أنه بخير وتم نقله إلى مكان آمن.. المزيد مع مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، إلى 356 حالة وفاة بينهم 24 طفلًا، و42 امرأة، وإصابة 1246 بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عمليات التصعيدية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعمل على تقويض فرص وقف الحرب على قطاع غزة، من خلال عمليات عسكرية جديدة ضد لبنان وشعبه.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ضمن عدوانه المتواصل على مختلف المناطق والقرى اللبنانية في البقاع والجنوب اللبنانيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مقاتلاته الحربية نفذت الماضية أكثر من 650 طلعة هجومية خلال الـ24 ساعة الماضية على لبنان.

وقال متحدث للجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، إن طائرات حربية ومسيرة نفذت خلال آخر 24 ساعة نحو 650 طلعة هجومية لإزالة التهديدات، وهاجمت مبان، وسيارات وبنى تحتية وجدت بداخلها قذائف صاروخية، وصواريخ، وقاذفات صواريخ وطائرات مسيرة تشكل تهديدًا، وكانت مصممة لاستخدامها ضد إسرائيل.