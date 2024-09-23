نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا بالقاهرة: العام الجديد سيشهد الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط حضور دبلوماسي وجماهيري غفير، انطلق أمس أسبوع الثقافة الكورية بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان K-Sound، وذلك احتفالا بالذكرى العاشرة لافتتاح المركز الثقافي الكوري في مصر.

وعلى مدار نحو ساعة ونصف قدمت فرقة "لينالتشي" الكورية 13 أغنية من أشهر أغانيها التي تجمع بين البانسوري وهو أسلوب سرد القصص الموسيقية الذي كان شائعا في كوريا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وموسيقى الروك البديلة وهو نمط موسيقى ظهر في بداية الثمانينات من القرن العشرين وتميز بخروجه عن قوانين الروك الكلاسيكية. ونالت الأغاني التي قدمتها الفرقة ومن بينها Tiger Is Coming استحسانا كبيرا من الجمهور كونها تتطلع نحو المستقبل ولكنها أيضًا متجذرة بقوة في التقاليد.

وفي دلالة على قوة التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية قدمت السبرانو الكورية هنا لي والسبرانو المصرية د. داليا فاروق في بداية الاحتفالية أغنية مشتركة بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن.

وأكد السفير الكوري كيم يونج هيون في كلمته على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية مشيرًا إلى أن شعبي البلدين تربطها علاقات ودية متنامية على المستويين الثقافي والاقتصادي. وقال إن التبادل الثقافي أسهم بقوة في تعميق التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين، رغم البعد الجغرافي الشاسع بينهما.

وأشار السفير الكوري إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، والتي تستهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم من خلال تقوية التبادل الثقافي ثنائي الاتجاه، والذي يرتكز ليس فقط على تعريف الشعب المصري بالثقافة الكورية ولمن أيضا تقديم الثقافة المصرية الثرية للكوريين.

ومن جانبها قالت د. لمياء زايد رئيس دار الأوبرا إن التعاون بين السفارة الكورية بمصر ودار الأوبرا المصرية يمتد لسنوات طويلة، وهو ما أسهم بدوره في تقوية التواصل الثقافي بين البلدين، ما يؤكد حقيقة أن الفنون هي اللغة المشتركة التي باستطاعتها تجاوز الحدود، واللغات، ومختلف الثقافات.

وتتواصل فعاليات أسبوع الثقافة الكورية حتى السبت المقبل، حيث تستضيف قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا معرضا بعنوان play k sound، ويضم ١٥ لوحة تعريفية عن موسيقى الجوجاك التقليدية الكورية وأغنية أريرانج الشعبية الكورية ويصاحب المعرض تشغيل موسيقي الجوجاك. كما يستضف المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي ورش أريرانج الفنية، والتي توفر للمشاركين التدريب على أداء أغنية "أريرانج"، وكذلك تصميم المروحة الكورية التقليدية.

ويُختتم الأسبوع الثقافي بعروض الموسيقى الكورية التقليدية في 28 سبتمبر على المسرح الصغير، حيث يستعرض مجموعة من العازفين المصريين الهواة مهاراتهم في العزف على الآلات الموسيقية التقليدية وذلك في ختام أكاديمية الكوجاك للموسيقي الكورية التقليدية والتي استضافتها أكاديمية الفنون على مدار أسبوعين. كما يتضمن الحفل الختامي عرض غنائي "أريرانج" والذي يعكس التراث الثقافي الغني لكوريا وإرثها النابض بالحياة.