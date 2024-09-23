نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظمه سفارة إسبانيا.. بيت السناري يستضيف معرضا فنيا للفنانة الإسبانية ماريا بريمّو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، معرض استثنائي بعنوان "نهر ليس نهرا" للفنانة الإسبانية ماريا بريمو، والذي تنظمه السفارة الإسبانية بالقاهرة. سيُقام المعرض خلال الفترة ما بين 25 سبتمبر و5 أكتوبر 2024، ويعد رحلة بصرية ساحرة بين الأسطورة والواقع.

يأخذنا المعرض في رحلة عبر الزمن، حيث تعرض ماريا بريمو مجموعة من الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية والمواد الوثائقية، نتاج إقامتها الفنية في مدينة الأقصر بمصر عام 2021. تتناول المجموعة الأساطير القديمة، ودور النساء في العصر الفرعوني، وكذلك الإنشاءات القديمة والعمارة التقليدية، بالإضافة إلى التأثير المناخي على التراث.

ينقسم المعرض إلى أجزاء مترابطة، تتنقل بنا الفنانة ببراعة بين العصور، من الماضي البعيد إلى الحاضر، في مزيج من الخيال والواقع، والأساطير والأحداث التاريخية. كل قطعة فنية في المعرض تساهم في سرد قصة علاقتنا بالطبيعة، ويتجلى في ذلك التأثر برؤية المعماري المصري حسن فتحي، رائد العمارة المستدامة، الذي يرى أن "الباب ليس مجرد باب"، بل هو رمز للحدود بين العالمين الخارجي والداخلي.

تعد ماريا بريمو، باحثة متميزة في مجال الفن والتصوير المعاصر، فهي تهتم اهتمامًا خاصًا بالعلاقة بين الإنسان والطبيعة، للكشف أبعاد التصوير كوسيلة للتعبير عن الوعي البيئي والممارسات الصديقة للبيئة. تتميز أعمالها بالدمج بين التقنيات التقليدية والمجالات الجديدة، مما يخلق تجربة بصرية فريدة.

"نهر ليس نهرا" هو دعوة مفتوحة للجمهور لزيارة هذا المعرض المجاني، لمعايشة هذه التجربة البصرية الثرية التي تجمع بين الفن والطبيعة والتراث.

والمعرض مجاني والدعوة عامة ومفتوح طوال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2024، من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مسًاء.