نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - غارة إسرائيلية عنيفة لاستهداف قيادي كبير في حزب الله.. من هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر لقناة الحدث، أن المستهدف بغارة إسرائيل قبل قليل هو قائد الجبهة الجنوبية بحزب الله علي الكركي.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال:"نستهدف بيروت حاليا.

وقال مراسل القناة بأن هناك أنباء أولية عن استهداف بالضاحية الجنوبية.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جهته؛ قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".