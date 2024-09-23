نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الجيش اللبناني: إسرائيل تعتمد على التكنولوجيا والطيران وتفادي المواجهة البرية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال العميد حسن جوني، نائب رئيس أركان الجيش اللبناني، إن الهجمات الإسرائيلية اليوم تأتي ضمن سياق خطة مٌعتمدة من قبل حكومة الاحتلال، وقد بدأت بتنفيذ هذه الخطة الأسبوع الماضي عندما فجرت أجهزة الاتصالات و"البيجر".

رسائل نتنياهو لحزب الله

وأضاف جوني، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن خطة الاحتلال تعتمد على أسلوب الرسائل، وهذا ما أكده رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو أمس، حيث قال: «وجهنا رسالة لحزب الله عسى أن يفهمها وإذا لم يفهمها الآن سيفهمها لاحقا».

أهداف حزب الله

وأكد أن نتنياهو يستهدف المجتمع اللبناني أكثر مما يستهدف حزب الله، لافتا إلى أن الحزب أعلن أهدافه في هذه المعركة بأنه لن يتجاوب مع الضغط الإسرائيلي من ناحية السماح لسكان الشمال بالعودة لمنازلهم نتيجة الضغط، وبالتالي فإن حزب الله سيرد أو على وشك الرد بشكل تصاعدي باستخدام الصواريخ في العمق الإسرائيلي.

وتابع: "أعتقد أن قوة إسرائيل في الحرب التكنولوجيا والطائرات الجوية، وبالتالي فهي تقود الحرب بهاتين الوسيلتين، لأنها تتفوق بهما، أما دخولها في البر فهو نقطة ضعف لها لظروف منها أن دخولها يجعلها تقع في كمائن المقاومين ضمن الأودية اللبنانية التي أتقنت عناصر المقاومة تحضيرها وإعداداها منذ سنوات طويلة من أجل هذه المواجهة وإذا أخطأت إسرائيل في حساباتها وقررت أن تدخل في البر فإنها ستدفع ثمنا غاليا".