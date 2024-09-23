نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية جديدة تستهدف منازل في جنوب لبنان تحتوي على أسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث أعلن ظهر اليوم الاثنين عن شن هجمات جديدة استهدفت منازل يُشتبه في احتوائها على أسلحة. تأتي هذه الضربات عقب سلسلة من الغارات الجوية المكثفة التي شنها الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح الباكر، ضمن حملة عسكرية متواصلة في المنطقة.

وذكرت مصادر ميدانية أن الهجمات تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية المحلية وسط حالة من التوتر المتصاعد على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب اللبناني حول هذه التطورات، بينما تتابع الأنظار ردود الفعل الإقليمية والدولية إزاء هذا التصعيد الذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.