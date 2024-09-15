العالم اليوم - "المطاحن الرابعة" تحدد نطاق سعر اكتتاب لجمع 216 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "المطاحن الرابعة" تحدد نطاق سعر اكتتاب لجمع 216 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 10:25 صباحاً - أظهر إفصاح مقدم للسوق السعودي، الأحد، أنه تم تحديد النطاق السعري لطرح عام أولي لشركة المطاحن الرابعة عند ما بين خمسة ريالات و5.30 ريالا للسهم.

ومن شأن ذلك أن يسمح لشركة المطاحن الرابعة السعودية بجمع ما بين 810 ملايين ريال (215.84 مليون دولار) و858.6 مليون ريال (228.80 مليون دولار) حسب السعر.

وكانت المطاحن الرابعة قد أعلنت هذا الشهر أنها تخطط لطرح 162 مليون سهم، أو ما يعادل 30 بالمئة من الأسهم، في البورصة السعودية، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة من عمليات الاكتتاب التي تشهدها المملكة.

وذكرت الرياض كابيتال، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، أن فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي ستستمر من 15 إلى 19 سبتمبر.