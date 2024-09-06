العالم اليوم - مصر والصين.. إنشاء صندوق تكنولوجي بـ300 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر مصر والصين.. إنشاء صندوق تكنولوجي بـ300 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 سبتمبر 2024 03:25 مساءً - قال بيان لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، إنه تم توقيع خمس مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين.

وأضاف البيان أن البلدين اتفقا على إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار ومركز بيانات وأربعة مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصا.

وبحسب البيان فإن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقدة في العاصمة بكين، تستهدف أيضا إنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات و3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات.

ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، هو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كوفيد-19، ويحضره أكثر من 50 قائدا أفريقيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق إعلام حكومي.

وحصل القادة الأفارقة خلاله على مجموعة كبيرة من الصفقات هذا الأسبوع من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين، الخميس، تمويل مشاريع في أفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ووعد بتعميق التعاون في مجال البنية التحتية والتجارة مع القارة.