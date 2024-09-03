العالم اليوم - الجيش الأميركي: الحوثيون هاجموا ناقلتي نفط في البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 02:22 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي أن جماعة الحوثي اليمنية هاجمت ناقلتي نفط خام في البحر الأحمر، الإثنين، واصفا الهجومين بأنهما "أفعال إرهابية متهورة".

وتبنت جماعة الحوثي في وقت سابق استهداف إحدى السفينتين وهي "بلو لاغون" بعدة صواريخ وطائرات مسيّرة، من دون ذكر شيء عن الأخرى.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين هاجموا الناقلتين بصاروخين بالستيين وطائرة مسيّرة انتحارية، مما أدى إلى إصابة السفينتين المحملتين بالنفط الخام.

وقال مصدران لـ"رويترز" في وقت سابق إن الناقلتين كانتا تبحران قرب بعضهما البعض عندما أصيبتا، لكنهما تمكنتا من مواصلة رحلتيهما من دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.

وبدأ الحوثيون شن ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر في نوفمبر الماضي.

ويقولون إن الضربات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من القطاع وتسببت في كارثة إنسانية.

وشن الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا خلالها سفينتين واستولوا على واحدة، وقتلوا 3 بحارة على الأقل.