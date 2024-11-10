نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاطف حنفي ينتقد مهاجمي التحكيم: مشفق على الحكام ويجب تأمينهم حتى لا تصبح صافرتهم مرتعشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، عن الأخطاء التحكيمية خلال المباريات، وموجة الانتقادات الموجهة لعناصر التحكيم.

عاطف حنفي: مشفق على الحكام ويجب تأمينهم

وقال عاطف حنفي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: مشفق على الحكام وما يحدث لهم حاليًا، وجميعنا تعرضنا لمشكلات كبيرة خلال الموسم الماضي، لكن لا بد من الهدوء على الحكام حتى لا تكون صافرة الحكم مرتعشة وقلق ولا يمكن أن تُقام مباراة دون حكم.

وتابع مدير الكرة بنادي فاركو: المنظومة كلها محترفة لكن الحكم ليس كذلك، وهل يمكن أن يكون لاعب يحصل على مليون جنيه والحكم أمامه يحصل على 5 آلاف جنيه

واختتم عاطف حنفي: لا بد أن يتم تأمين الحكم وأن يكون له راتب شهري محترم ووقتها سيمكن محاسبته من جانب لجنة الحكام، وذلك بدلًا من أن نترك الحكام يتسولون أثناء الذهاب لتحكيم المباريات في أسوان أو الأماكن البعيدة واحتياجهم لأن يستقلوا سيارة أجرة أو القطار.