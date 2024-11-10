انت الأن تتابع خبر الريال السعودي يستقر أمام العملات في تعاملات اليوم الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي في تعاملات اليوم أمام العملات الأجنبية،ويحقق الريال السعودي مستويات جيدة أمام العملات في هذه الفترة وهذا يدل على قوة سعر الريال السعودي في السوق،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.٠٢٥٧٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٥٩٩

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٨٤١٧٨ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٤٧٠٩٤ ريال سعودي.سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٣٧٨ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٦١٩. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠١٦٨٩ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٠٣.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٧٨٠٣. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١٠٩٣٢. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٤١٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.١٧٦٩٣ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٠٣٣١ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٥٤٨ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٦٩٢٩. ريال سعودي.