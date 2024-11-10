العالم اليوم - ترامب يفوز بولاية أريزونا وبالتالي بكل الولايات المتأرجحة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:25 صباحاً - أكمل الجمهوري دونالد ترامب الفوز بكل الولايات المتأرجحة بعد أن صوتت ولاية أريزونا له، ومنحته أصواتها الانتخابية، أمس السبت.

ففي إطار الانتخابات الرئاسية الأميركية، فاز دونالد ترامب بولاية أريزونا، حسبما توقعت شبكات تلفزة أميركية السبت، ليكمل اكتساح الجمهوريين لكل الولايات السبع المتأرجحة.

وبعد 4 أيام من فرز الأصوات في هذه الولاية الجنوبية الغربية، التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصل إسباني، توقعت شبكة "سي إن إن" و"إن بي سي" حصول ترامب على 11 صوتا انتخابيا.

وكان ترامب فاز أمس بأصوات ولاية نيفادا، حيث حصل على 50.7% من الأصوات مقابل 47.4% لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وتعد نتيجة نيفادا معاكسة لما حدث في الولاية التي دعمت الرئيس الأميركي جو بايدن، في انتخابات عام 2020.

وحصل ترامب بالفعل على 312 صوتا انتخابيا، بينما كان يكفيه الفوز بـ270 صوتا، أما هاريس فاكتفت بالحصول على 226 صوتا.

أما من حيث التصويت الشعبي، فحصل ترامب على أكثر من 74.6 مليون صوت، مقابل نحو 71 مليون صوت لهاريس.