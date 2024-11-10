توماس مولر: المحادثات بين بايرن ميونخ وموسيالا إيجابية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:02 مساءً - علق توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، على مفاوضات تجديد عقد زميله في الفريق، جمال موسيالا.

وينتهي عقد موسيالا مع البافاري، صيف 2026، وهناك مفاوضات بين الطرفين من أجل تمديد العقد، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، حتى الآن.

وقال مولر بحسب ما نقلته شبكة “سكاي ألمانيا” عن هذا الأمر: “من الواضح أنه يجب استمراره رفقة بايرن، هذه هي الخطة الواضحة”.

وأضاف: “لا أملك خبرة جيدة في ممارسة أي ضغوط، وعلى حد علمي فإن المحادثات بين الجانبين جيدة للغاية، وأعتقد أن كليهما يعرف ما يجري وسيجدون طريقة للاتفاق”.

ويقدم موسيالا مستويات مميزة منذ بداية الموسم، بخوضه 14 مباراة رفقة بايرن في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4.