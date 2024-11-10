نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يكشف سر فشل مفاوضات انتقال محمود جهاد لـ الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، سر فشل مفاوضات انتقال محمود جهاد نجم الفريق إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عاطف حنفي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: محمود جهاد لاعب مميز، وهو من أفضل اللاعبين في مركز 6 ومركز 8، ولاعب واعد ولديه خبرات بجانب الشغف الكبير وسيراه الجميع بشكل مختلف في الموسم الحالي.

وأضاف مدير الكرة بنادي فاركو: محمود جهاد كان لديه عروض كثيرة من مصر ومن خارج مصر وبالتحديد في الدوري الليبي، لكن فضلنا عدم بيعه حتى يصل لمرحلة الاستواء.

واختتم عاطف حنفي: لم تكن هناك جدية في المفاوضات لضم محمود جهاد، والأرقام التي عُرضت لم ترتقي لقيمة اللاعبين، ولدينا 7 لاعبين يمكنهم اللعب في الأندية المصرية الكبيرة.

