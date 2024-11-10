نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرفض نجم النصر لتعويض ميليتاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع إيمريك لابورت الذي يرتبط بعقد مع النصر السعودي من أجل تدعيم خط الدفاع في الفترة المقبلة.



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن اسم لابورت برز ضمن خيارات تدعيم الخط الخلفي في ريال مدريد بعد إصابة إدير ميليتاو بالرباط الصليبي في مباراة أوساسونا، حيث يسعى الملكي للتعاقد مع مدافع جديد في أقرب وقت ممكن.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يرغب في التعاقد مع لابورت بسبب أمرين، أولهما كبر سنه وثانيهما سعره المرتفع في سوق اللاعبين لذلك لم يحرك الملكي ساكنًا للتعاقد مع لابورت من الأساس.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه لم يكن هناك أي تواصل من ريال مدريد مع لابورت لا من قريب ولا من بعيد بسبب ارتفاع سعره، حيث يكلف الحصول على خدماته مبلغًا يصل إلى 30 مليون يورو.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن صفقة لابورت تتعارض مع سياسة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز التي لا تنتدب لاعبين كبار في السن مقابل مبلغ مالي كبير على غرار انتداب نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

