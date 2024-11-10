خبير لوائح يؤكد: الزمالك لا يستطيع تسجيل صفقته الجديدة إلا في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية، موقف نادي الزمالك من ضم وتسجيل الإنجليزي أوفي إيجاريا خلال الفترة الحالية، وقبل فتح باب القيد في انتقالات يناير.

بيومي: المحترفون لا يتم تسجيلهم إلا في فترات القيد

وقال محمد بيومي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: اللاعبون المحترفون لا يُقيدوا إلا خلال فترات القيد، ومتى أُغلقت فترات القيد لا يمكن تسجيل لاعب محترف إلا في الفترة التالية.

وأضاف بيومي: هناك استثناء واحد لهذه الحالة، وهو ما لا ينطبق على الزمالك، وذلك أن يرسل النادي خطابًا لاتحاد بلده قبل نهاية فترة الانتقالات، يخطره بالتفاوض مع لاعب بعينه، وإذا أخطره يمكنه تسجيله حتى لو بعد نهاية فترة الانتقالات.

وتابع خبير اللوائح الرياضية: فيفا لا يقول إن اللاعب الحر ينتقل في أي وقت، ولكنه يعامل مثل معاملة اللاعب المحترف المسجل في نادي، ولا يُمكن قيده إلا إذا كانت فترة القيد في البلد متاحة.

واختتم محمد بيومي: إذا كان ممكنا أن أضم أي لاعب حر في أي وقت فما أهمية فترات القيد، وقتها كان يمكن لأي نادٍ أن يُنهي تعاقد لاعب مع ناديه ثم يضمه بعدها خارج فترة القيد.