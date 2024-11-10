طريقة تحضير الشيش خلال دقائق

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:02 مساءً - مكونات تحضير الشيش السريعة

تحضير الشيش يعد أحد الوجبات السريعة واللذيذة التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل. يمكنك تجهيزها باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل. إليك ما تحتاجه لتحضير الشيش خلال دقائق معدودة:

500 غرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات.

2 حبة فلفل رومي (أي لون تفضله)، مقطعة إلى مربعات.

بصلة كبيرة مقطعة إلى قطع كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عصير ليمونة واحدة.

2 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة (مثل الكمون، الفلفل الأسود، الكزبرة الجافة).

ملح حسب الذوق.

أسياخ خشبية منقوعة في الماء لمدة نصف ساعة.

خطوات التحضير السريعة

يتميز الشيش بأسلوب تحضيره البسيط والسريع، مما يجعله مثاليًا لأيام الأسبوع المزدحمة. إليك كيفية إعداده في خطوات قليلة وسهلة:

خطوة 1: تحضير التتبيلة

ابدأ بمزج زيت الزيتون مع عصير الليمون في وعاء كبير. أضف البهارات المشكلة والملح وامزج المكونات جيدًا حتى تتكون تتبيلة متجانسة. ثم أضف قطع صدور الدجاج إلى الوعاء وقلّب حتى تتغلف جميع القطع بالتتبيلة.

خطوة 2: تجهيز المكونات للأسياخ

بعد تحضير التتبيلة، اترك الدجاج لينقع فيها لمدة 15 دقيقة. خلال هذا الوقت، حضر الخضروات بتقطيع الفلفل الرومي والبصل إلى مربعات تناسب حجم قطع الدجاج.

خطوة 3: تركيب الأسياخ

خذ الأسياخ الخشبية التي نقعتها مسبقًا وابدأ في إدخال قطع الدجاج المتبلة مع قطع الفلفل والبصل. كرر العملية حتى تمتلئ جميع الأسياخ.

خطوة 4: شوي الأسياخ

سخن مقلاة الشواء أو يمكنك استخدام شواية الفحم إذا كانت متوفرة. ضع الأسياخ على الشواية واطبخها على نار متوسطة مع التقليب كل 5 دقائق أو حتى يتحول لون الدجاج إلى ذهبي وتنضج الخضروات.

نصائح للحصول على ألذ مذاق

إليك بعض النصائح لضمان نجاح الشيش والحصول على طعم لا يقاوم:

جرب تنويع الخضروات المستخدمة، مثل إضافة طماطم كرز أو كوسة لتزيد من تناول الخضروات.

تأكد من نقع الأسياخ الخشبية جيدًا في الماء لتجنب احتراقها أثناء الشواء.

قدم الشيش مع صلصة الزبادي بالنعناع لتعزيز النكهة.

بذلك، يمكنك إعداد وجبة شهية ومغذية من الشيش في دقائق معدودة، تناسب جميع أفراد العائلة وتضفي لمسة من التغيير على مائدتك. كل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات والاستمتاع بوجبة لا تقاوم.