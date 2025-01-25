نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (21): غلطة سراي يستقبل قونيا سبور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي سيفاس سبور وقيصري سبور، اليوم السبت، الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، ويلعب اليوم أيضاً ألانيا سبور مع إسطنبول باشاك شهير الساعة 16:00، وغلطة سراي مع قونيا سبور الساعة 19:00.
أمس، فاز سامسون سبور على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح منافسات هذه الجولة…
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 51 نقطة
2- فنربخشة: 45 نقطة
3- سامسون سبور: 40 نقطة
4- جوزتبه: 34 نقطة
5- أيوبسبور: 34 نقطة