الدوري التركي (21): غلطة سراي يستقبل قونيا سبور

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي سيفاس سبور وقيصري سبور، اليوم السبت، الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، ويلعب اليوم أيضاً ألانيا سبور مع إسطنبول باشاك شهير الساعة 16:00، وغلطة سراي مع قونيا سبور الساعة 19:00.

أمس، فاز سامسون سبور على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح منافسات هذه الجولة…

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 51 نقطة

2- فنربخشة: 45 نقطة

3- سامسون سبور: 40 نقطة

4- جوزتبه: 34 نقطة

5- أيوبسبور: 34 نقطة